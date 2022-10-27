Shell утратила поставки СПГ из России с "Сахалина-2"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Британско-нидерландская Shell утратила поставки СПГ из России по одному из двух имевшихся долгосрочных контрактов, говорится в квартальном отчете компании.

"Shell имеет два долгосрочных контракта на поставку СПГ с российскими предприятиями, которые учитываются как обычные контракты купли-продажи. Контрагент по одному из этих контрактов прекратил поставки грузов Shell в третьем квартале 2022 года", - указала компания.

Главный финансовый директор компании Шинейд Горман на пресс-конференции подтвердила, что речь идет о поставках с "Сахалина-2".

Shell была участником проекта "Сахалин-2". В июне президент Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По нему оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское ООО. В августе новый оператор был зарегистрирован и начал работу, сообщив об отгрузке СПГ по действующим контрактам.

Иностранные участники Sakhalin Energy должны были подтвердить свое желание продолжить участие в новом операторе. Японские Mitsubishi и Mitsui это сделали, Shell отказалась.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.