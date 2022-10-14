Новый акционер "Сахалина-2" вместо ушедшей Shell будет определен до конца года

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Новый акционер СРП-проекта "Сахалин-2" вместо ушедшей Shell будет определен до конца года. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе дискуссии в рамках РЭН-2022.

"Указ же публичный. Там сменили оператора. Раньше был Shell, сейчас - "Газпром". Дали возможность всем, кто участвовал раньше в составе акционеров проекта, остаться. Японцы пожелали, а Shell не пожелал, отказался. Сейчас там до конца года будет определен новый акционер на ту долю, с которой ушел Shell", - сообщил Новак.

В конце февраля Shell, владеющая 27,5%-ной долей в проекте, объявила о намерении выйти из актива и позднее отозвала оттуда свой управляющий и технический персонал. 1 сентября Shell проинформировала правительство России и других акционеров Sakhalin Energy, что не будет входить в состав совладельцев нового, российского оператора проекта "Сахалин-2" – ООО "Сахалинская Энергия".

Российский оператор СРП-проекта официально начал работу 19 августа. Отмечалось, что на новую структуру переведены все права и обязанности, а также персонал компании Sakhalin Energy с сохранением действующих условий социального обеспечения и вознаграждения. Сайт оператора проекта сменил название с Sakhalin Energy на "Сахалинская энергия".

Все эти действия совершены во исполнение июньского указа президента РФ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По нему оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское ООО.

В соответствии с указом, при учреждении компания группы "Газпром" ООО "Газпром Сахалин холдинг" получит долю 50,00000001378317%. Оставшиеся 49,99999998621683% на момент учреждения остаются на балансе самого ООО "Сахалинская Энергия". Иностранные акционеры Sakhalin Energy (Shell, Mitsui, Mitsubishi) в течение месяца должны были известить о согласии на получение доли в новом российском ООО.

Mitsui и Mitsubishi решили остаться в "Сахалине-2". Правительство России одобрило участие этих японских компаний Mitsubishi в новом, российском операторе проекта "Сахалин-2".

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа.

Завод СПГ-проекта "Сахалин-2" в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность – 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год.