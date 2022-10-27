Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:34

Азербайджанская Socar рассмотрит предложение "Роснефти" об участии в "Восток Ойле"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) рассмотрит предложение "Роснефти" об участии в "Восток Ойле", как рассматривает все предложения, сообщил журналистам президент ГНКАР Ровшан Наджаф в кулуарах XV Веронского Евразийского экономического форума в Баку.

"Да, как все предложения", - сказал Наджаф, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на форуме, пригласил азербайджанскую компанию к участию в проекте "Восток Ойл" на севере Красноярского края. "Будем рады видеть наших друзей, и в том числе наших коллег из SOCAR, в составе участников этого проекта", - сказал он.

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре в рамках реализации проекта "Восток Ойл". Туда входят активы НК на севере Красноярского края - 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые месторождения - Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти). Потенциал добычи жидких углеводородов там может составить 115 млн тонн в год.

"Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгрузить с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.

Socar Азербайджан Игорь Сечин Роснефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Производитель Durex определяется с вариантами передачи бизнеса в РФ

Производитель Durex определяется с вариантами передачи бизнеса в РФ

Единый налоговый вычет 400 тыс. руб. в сфере страхования жизни могут ввести до конца года

Сечин пригласил азербайджанскую Socar к участию в проекте "Восток Ойл"

Глава "Роснефти" отметил, что BP остается ее "теневым" акционером

Сечин назвал введение потолков цен на энергоресурсы покушением на основы рынка

Сечин назвал введение потолков цен на энергоресурсы покушением на основы рынка

В Москве в октябре спрос на аренду жилья упал на 20%

Shell ждет завершения сделки с ее долей в "Сахалине-2" в I квартале 2023 года

Shell ждет завершения сделки с ее долей в "Сахалине-2" в I квартале 2023 года

Решетников ждет перехода экономики РФ к поквартальному росту уже в конце года

Решетников ждет перехода экономики РФ к поквартальному росту уже в конце года

Meta сократила квартальную прибыль вдвое

Цена Brent приблизилась к $96 за баррель

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });