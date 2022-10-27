Азербайджанская Socar рассмотрит предложение "Роснефти" об участии в "Восток Ойле"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР/SOCAR) рассмотрит предложение "Роснефти" об участии в "Восток Ойле", как рассматривает все предложения, сообщил журналистам президент ГНКАР Ровшан Наджаф в кулуарах XV Веронского Евразийского экономического форума в Баку.

"Да, как все предложения", - сказал Наджаф, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин, выступая на форуме, пригласил азербайджанскую компанию к участию в проекте "Восток Ойл" на севере Красноярского края. "Будем рады видеть наших друзей, и в том числе наших коллег из SOCAR, в составе участников этого проекта", - сказал он.

"Роснефть" в 2020 году приступила к масштабному освоению месторождений на Таймыре в рамках реализации проекта "Восток Ойл". Туда входят активы НК на севере Красноярского края - 52 лицензионных участка, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые месторождения - Пайяхское (с запасами более 1 млрд тонн нефти) и Западно-Иркинское (0,5 млрд тонн нефти). Потенциал добычи жидких углеводородов там может составить 115 млн тонн в год.

"Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгрузить с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути.