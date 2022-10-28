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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:10

Великобритания с января откажется от импорта российского СПГ

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Великобритания с 1 января 2023 года прекратит импорт сжиженного природного газа из России, сообщил британский МИД.

"С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского СПГ и поддерживает страны мира в том, что касается сокращения их зависимости", - говорится в микроблоге Форин-офиса.

В сентябре Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что целевая группа британского правительства ищет в США экспортеров СПГ для заключения 20-летних контрактов на поставки топлива в Великобританию. По сведениям агентства, Лондон "пытается зафиксировать долгосрочные поставки СПГ от американских производителей в преддверии зимнего энергетического кризиса, который угрожает подорвать экономику страны".

Великобритания МИД СПГ США Форин-офис
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