Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

"Юнипро" сократила прибыль по МСФО за десять месяцев на 59,1%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года ПАО "Юнипро" сократило чистую прибыль по МСФО зна 59,1% в годовом измерении, до 5,14 млрд рублей, говорится в отчете компании.

EBITDA выросла на 45,9%, до 32,1 млрд рублей.

Выручка увеличилась на 21,8%, до 77,63 млрд рублей.

Улучшение финансовых показателей в "Юнипро" объяснили ростом выработки и потребления электроэнергии в России, а также увеличением цен на рынке на сутки вперед (РСВ) и конкурентном отборе мощности (КОМ), платежами по ДПМ за работу третьего энергоблока Березовской ГРЭС

Капзатраты "Юнипро" в январе-сентябре составили 3,3 млрд рублей против 7,9 млрд рублей годом ранее. Компания продолжает модернизацию энергоблоков Сургутской ГРЭС-2.

На счетах "Юнипро" на конец сентября хранилось 18,99 млрд рублей.

ПАО "Юнипро" улучшило прогноз EBITDA по итогам 2022 года с 34-38 млрд рублей до 38-40 млрд рублей, говорится в презентации компании по итогам января-сентября 2022 года. Компания пересмотрела прогноз под влиянием сильных финансовых результатов за девять месяцев 2022 года (рост маржи по электроэнергии в результате роста энергопотребления и высоких цен на РСВ).

ПАО "Юнипро" в России принадлежит пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер компании - Uniper SE с долей в 83,73%.

Весной 2022 года Uniper заявил о приостановке новых инвестиций в России и возобновлении процесса продажи "Юнипро".

Uniper Юнипро
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мосбиржа прекратит расчет индексов облигаций на основе рейтингов международных агентств

Мосбиржа прекратит расчет индексов облигаций на основе рейтингов международных агентств

L'Oreal заморозила расходы на рекламу в Twitter

"Яндекс" увеличил квартальную выручку на 46%

"Яндекс" увеличил квартальную выручку на 46%

Бюджет РФ в октябре недополучил 7,5 млрд руб. нефтегазовых доходов к уровню ожиданий

Россия в этом году собрала рекордный урожай рапса

Россия в этом году собрала рекордный урожай рапса

Германская Uniper сообщила о полном прекращении поставок газа из России

Оборот торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" снизился на 92% год к году

Оборот торгов иностранными акциями на "СПБ бирже" снизился на 92% год к году

НРД обратился в Совет ЕС с обжалованием введения санкций

Оборот Wildberries за девять месяцев удвоился, превысив 1 трлн рублей

Оборот Wildberries за девять месяцев удвоился, превысив 1 трлн рублей

Спотовая цена газа в ЕС подскочила в два раза на фоне запоздалого похолодания

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });