"Юнипро" сократила прибыль по МСФО за десять месяцев на 59,1%

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В январе-сентябре 2022 года ПАО "Юнипро" сократило чистую прибыль по МСФО зна 59,1% в годовом измерении, до 5,14 млрд рублей, говорится в отчете компании.

EBITDA выросла на 45,9%, до 32,1 млрд рублей.

Выручка увеличилась на 21,8%, до 77,63 млрд рублей.

Улучшение финансовых показателей в "Юнипро" объяснили ростом выработки и потребления электроэнергии в России, а также увеличением цен на рынке на сутки вперед (РСВ) и конкурентном отборе мощности (КОМ), платежами по ДПМ за работу третьего энергоблока Березовской ГРЭС

Капзатраты "Юнипро" в январе-сентябре составили 3,3 млрд рублей против 7,9 млрд рублей годом ранее. Компания продолжает модернизацию энергоблоков Сургутской ГРЭС-2.

На счетах "Юнипро" на конец сентября хранилось 18,99 млрд рублей.

ПАО "Юнипро" улучшило прогноз EBITDA по итогам 2022 года с 34-38 млрд рублей до 38-40 млрд рублей, говорится в презентации компании по итогам января-сентября 2022 года. Компания пересмотрела прогноз под влиянием сильных финансовых результатов за девять месяцев 2022 года (рост маржи по электроэнергии в результате роста энергопотребления и высоких цен на РСВ).

ПАО "Юнипро" в России принадлежит пять тепловых электростанций: Сургутская ГРЭС-2, Березовская ГРЭС, Шатурская ГРЭС, Смоленская ГРЭС и Яйвинская ГРЭС. Основной акционер компании - Uniper SE с долей в 83,73%.

Весной 2022 года Uniper заявил о приостановке новых инвестиций в России и возобновлении процесса продажи "Юнипро".