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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:23

"НОВАТЭК" планирует в ноябре закончить аудит "Сахалина-2"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - "НОВАТЭК" проводит аудит "Сахалина-2" в рамках возможности вхождения в проект, а закончит, вероятно, в ноябре, одновременно с соответствующей оценкой правительства, сообщил журналистам глава компании Леонид Михельсон.

"По постановлению правительства, она (оценка - ИФ) должна завершиться первой декадой января, а основные все оценки, аудиты, точно не могу сказать, не помню, но где-то ноябрем месяцем. Естественно, в постановлении правительства о правительственных органах идет речь. Мы тоже изучаем, что все-таки в экономическом и производственном, и геологическом особенно плане представляет из себя этот проект. Где-то в эти же сроки, я думаю, закончим", - сказал он, не исключив, что "НОВАТЭК" не будет покупать долю, если его не устроит стоимость.

Михельсон также сказал, что рассчитывает избежать возможных юридических рисков от вхождения в проект. "Мы стараемся при любой своей деятельности уходить от всех рисков", - прокомментировал он возможные иски от англо-голландской Shell.

Смена оператора "Сахалина-2"

Shell была участником проекта "Сахалин-2". В июне президент России Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в ТЭК в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". По нему оператор реализуемого на условиях соглашения о разделе продукции проекта "Сахалин-2" Sakhalin Energy Investment Company Ltd c Бермудских островов заменен на российское ООО. В августе новый оператор был зарегистрирован и начал работу.

Иностранные участники Sakhalin Energy должны были подтвердить свое желание продолжить участие в новом операторе. Японские Mitsubishi и Mitsui это сделали, Shell отказалась.

Если доля не будет востребована иностранным партнером, она подлежит оценке и продаже правительством российскому юридическому лицу. Оценщиком долей в ООО определено "Б1 - Консалт" (ранее Ernst & Young, EY).

Средства за свою долю иностранцы могут получить только после определения и зачета компенсации ущерба, нанесенного ими в ходе реализации проекта.

Подготовка отчета об аудите осуществляется Минэнерго РФ. Министерством финансов проводится финансовый аудит, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору проводится технологический аудит, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проводится экологический аудит - при необходимости с привлечением заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций. Минэнерго может инициировать проведение также иного аудита с указанием на необходимость привлечения заинтересованных федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ).

Аудит проводится за период с 1 января 2019 по 30 июня 2022 года, за исключением технологического аудита, который может проводиться за весь период действия СРП, а также за иной период в отношении иного аудита.

Леонид Михельсон НОВАТЭК Сахалин-2
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