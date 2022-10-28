Рубль не изменился к доллару и евро на решении ЦБ сохранить ставку на уровне 7,5%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Рубль не изменился к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем на решении ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%, так как оно уже было учтено рынком.

К 13:35 по Москве курс доллара на торгах Московской биржи составлял 61,6075 руб./$1, что на 0,75 копейки ниже уровня на 13:29. Евро понизился до 61,2475 руб./EUR1 (-1,25 копейки к уровню до объявления решения Банка России).

"Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,50% годовых. Текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12,0-13,0% и учитывает, в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. По оценкам Банка России, частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Однако в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения ", - говорится в сообщении регулятора.

Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 5-7% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году, отмечает ЦБ РФ.

Большинство аналитиков ожидали сохранения ставки ЦБ на уровне 7,5%. Участники финансового рынка придерживались примерно такого же мнения: из 13 респондентов, принявших участие в опросе ассоциации ACI Russia, 85% считало, что регулятор сохранит ставку на уровне 7,5%, лишь 15% опрошенных ждало ее снижения на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 7,25%.

ЦБ в сентябре, снизив ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,50%, не стал давать рынку традиционный сигнал о своих будущих действиях. Перед октябрьским заседанием Банк России также воздержался от дополнительных сигналов.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 декабря 2022 года.