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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

ЦБ ждет, что в ближайшие месяцы мобилизация будет сдерживать спрос и инфляцию

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Банк России прогнозирует, что частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте ближайших месяцев. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ, выпущенном в связи с решением сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%.

По истечении нескольких месяцев эффекты от частичной мобилизации будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения, полагают а ЦБ.

Регулятор уточнил свой прогноз по инфляции на конец 2022 года до 12–13% с учетом декабрьской индексации тарифов ЖКХ. Ранее базовый прогноз ЦБ предусматривал годовую инфляцию по итогам 2022 года на уровне 11-13%, в 2023 году - 5-7% и ее выход на цель "вблизи 4%" по итогам 2024 года.

Частичная мобилизация также упоминается в разделе об экономической активности. ЦБ, ссылаясь на оперативные индикаторы, отметил, что динамика деловой активности в III квартале сложилась лучше, чем Банк России оценивал ранее. Однако, как показали опросы, значительная доля предприятий по-прежнему испытывает затруднения в производстве и логистике, а также нарастают "ограничения на рынке труда, в том числе в результате частичной мобилизации".

"Если на горизонте ближайших месяцев частичная мобилизация может иметь преимущественно дезинфляционное влияние за счет более слабой динамики потребительского спроса, то в последующем ее эффекты будут проинфляционными за счет усиления ограничений на стороне предложения в экономике в целом", - повторил регулятор.

Упоминается мобилизация и в разделе об инфляционных рисках. Банк России считает, что на краткосрочном горизонте проинфляционные и дезинфляционные риски сбалансированы, а на среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, несколько выросшие с середины сентября.

"Со стороны внутренних условий проинфляционные эффекты могут оказаться более выраженными, чем в базовом сценарии, из-за изменения численности рабочей силы и структуры занятости, в том числе на фоне частичной мобилизации", - предупредил ЦБ.

Частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 14 октября президент Владимир Путин заявил, что она завершится через пару недель.

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