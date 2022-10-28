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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:21

NYSE аннулирует регистрацию акций Twitter 8 ноября

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) о намерении аннулировать регистрацию акций Twitter Inc. на бирже 8 ноября.

В этом заявлении NYSE подтвердила, что сделка по покупке компании Илоном Маском была закрыта 27 октября, после чего биржа остановила торги акциями Twitter.

"Птичка свободна", - написал Маск в своем микроблоге.

Как говорится в сообщении NYSE, компания Маска заплатила по $54,2 за акцию Twitter. Общая сумма сделки составила $44 млрд.

Bloomberg сообщил, что Маск уволил главного исполнительного директора Twitter Парага Агравала и главного финансового директора Неда Сигала. Кроме того, по данным газеты Financial Times, уволена директор по правовой политике и безопасности Виджая Гадде и глава правового департамента Twitter Шон Эдгетт.

Миллиардер обещал ускорить внедрение инноваций в Twitter, чтобы создать "суперприложение", которое будет включать в себя не только мессенджер, но и платежный сервис, а также возможности в сфере электронной коммерции. Он также заявлял о намерении смягчить правила модерации контента и отказаться от практики пожизненных запретов для пользователей, что даст возможность вернуться в соцсеть экс-президенту США Дональду Трампу.

Маск, который уже возглавляет Tesla Inc. и SpaceX, вероятно, будет исполнять обязанности главного исполнительного директора Twitter пока не найдет нового руководителя. Он изменил статус на своей странице в Twitter на "главный по твитам".

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