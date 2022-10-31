Спрос на недвижимость в Великобритании упал на треть на фоне скачка ипотечных ставок

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Спрос на недвижимость в Великобритании упал на треть за пять недель после того, как бывший министр финансов страны Квази Квартенг представил бюджетный план, свидетельствуют данные исследования Zoopla.

Ипотечные ставки взлетели после того, как Квартенг 23 сентября представил план, предусматривавший масштабное снижение налогов. В свою очередь скачок ипотечных ставок, ставший самым существенным потрясением для первичных покупателей недвижимости с конца 1980-х годов, привел к падению спроса на всех британских рынках.

Почти сразу после обнародования бюджета Квартенг был отправлен в отставку. Чуть позже об уходе с поста премьер-министра объявила Лиз Трасс.

Наиболее существенное падение спроса было зафиксировано на юго-востоке Англии - на 40%.

Тем временем средняя стоимость жилья увеличилась на 8,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом цены, вероятно, продолжат расти на протяжении остатка года, отмечает Zoopla.

Компания ожидает, что ипотечные ставки опустятся до 4-5% начиная со следующего года, прогнозирует, что подобные значения станут нормой в дальнейшем.

Ранее в этом месяце портал недвижимости Rightmove PLC сообщил, что цены на недвижимость в Великобритании выросли на 0,9% в октябре, достигнув нового рекордного максимума на уровне 371,158 тыс. фунтов стерлингов ($431,174 тыс.), однако темпы роста были медленнее, чем средний показатель за пять лет в помесячном выражении.