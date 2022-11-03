Британия запретит транспортировку российской нефти, проданной по цене выше price cap

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании подготовило законопроект о запрете услуг по транспортировке российской нефти с 5 декабря, если нефть продана по цене выше установленного потолка, сообщает сайт кабинета министров

"Новый законопроект, представленный сегодня, помешает странам использовать британские службы для транспортировки российской нефти, если она не куплена по цене, соответствующей или ниже потолка цен на нефть, установленной Коалицией потолка цен (Price Cap Coalition): G7 и Австралии", - говорится в пресс-релизе.

В правительстве ожидают, что меры в отношении сырой нефти вступят в силу 5 декабря, а в отношении переработанной нефти - с 5 февраля 2023 года, одновременно с аналогичными мерами Евросоюза.

В сентябре G7 одобрила план введения потолка цен на российскую нефть, рассчитывая ограничить доходы российского бюджета от продажи энергоресурсов. С 5 декабря западные компании смогут обслуживать и страховать танкеры с российской нефтью по всему миру, получая освобождение от эмбарго, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня. Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.