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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Минпромторг выстроит новые логистические маршруты для поддержки экспортеров

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - В 2023 году в Минпромторге планируют для поддержки экспорта выстроить и скорректировать новые логистические маршруты в рамках транспортных коридоров с дружественными странами планируется в текущем году для поддержки экспорта страны.

Об этом на мероприятии Красноярского экономического форума сообщил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга Роман Чекушов.

"Мы начали проводить работу для того, чтоб наши инструменты поддержки донастроить под основные транспортно-логистические маршруты, чтобы каждый регион России попал в этот транспортный коридор с учетом уже новой логистики", - сказал он.

По его оценке, нужно направить средства на выстраивание логистики в рамках транспортных коридоров Азово-Черноморского бассейна, "Север-Юг" и коридора Восточного направления.

"Михаил Мишустин утвердил дорожные карты по развитию основных транспортных коридоров, но мы ежемесячно собираемся и вносим туда изменения. Если что-то нужно, чтобы адаптировать карты под интересы регионов Сибири, мы готовы точечно туда вносить изменения: довключать инфраструктурные объекты, пункты пропуска, ж/д пути и так далее", - отметил чиновник.

Чекушов также указал на существующие проблемы в части страхования торгового финансирования и страхования подвижных судов и составов, которые идут на экспорт.

"Мы создали Национальную перестраховочную компанию. В части страхования грузов, которые идут в дружественные страны, эта схема работает", - отметил он.

Говоря о проблемах выхода на рынок Африки, он отметил отсутствие у покупателя российской продукции оборотных средств.

"Мы прорабатываем создание лизинговых компаний на территории Африки, для того, чтобы они закупали российскую технику и продавали нашим африканским партнерам", - заявил он.

В заключение Чекушов сказал о необходимости размещения оптовых складов, логистических центров по пути основных международных транспортных коридоров в странах-партнерах и синхронизировать с учетом размещения оптовых центров на территории сибирских регионов.

Минпромторг Роман Чекушов Африка Михаил Мишустин РНПК
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