Молдавия допустила снижение подачи газа Приднестровью при нехватке энергопоставок от Молдавской ГРЭС

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Молдавия сократит подачу газа Приднестровью, если Молдавская ГРЭС, расположенная в левобережье Днестра и принадлежащая "Интер РАО", не будет поставлять достаточно электроэнергии для Молдавии. Об этом заявил молдавский вице-премьер Андрей Спыну, комментируя готовящееся подписание контракта госкомпании Energocom с ГРЭС на поставки электроэнергии в ноябре.

Как сообщил Спыну в эфире телеканала TV8, в начале октября Приднестровье потребляло больше газа, чем было необходимо. "Поэтому в начале ноября они получат меньше газа. Они не смогут взять больше газа, если не поставят нам достаточно электроэнергии. В противном случае, мы подадим меньше газа для левого берега, чтобы сбалансировать ситуацию", - сказал он.

По словам вице-премьера, в ноябре ГРЭС должна поставить правобережной Молдавии не менее 45-50% электроэнергии от потребностей республики (ранее электростанция обеспечивала 70% всего объема потребления страны - ИФ).

"С 1 ноября у нас будет ясность. Либо нам поставят электроэнергию по договору в максимально возможном объеме, по тем объемам газа, которые у нас будут от "Газпрома", либо мы будем использовать газ для своих нужд (...). Надеюсь, мы подпишем контракт на ноябрь, и они будет получать газ, пока будут соблюдать контракт на поставку электроэнергии правому берегу Днестра. Контракт не выполняешь, газ не получаешь", - предупредил Спыну, надеясь на подписание контракта с ГРЭС до конца понедельника - 31 октября.

Как сообщалось ранее, на ноябрь "Газпром" сохранил объем поставок газа Молдавии такой же, как и в октябре - 5,7 млн кубометров в сутки, что на 40% меньше запрашиваемого Молдавией объема. Предварительная стоимость газа в ноябре будет $821 за 1 тыс. кубометров, что существенно ниже октября, когда Молдавия платила $1082 за 1 тыс. кубометров газа.

Молдавская ГРЭС в октябре поставляет Молдавии электроэнергию по цене существенно ниже цены закупок в Румынии (от 90 евро и выше за 1 МВт.ч). Ранее Молдавия потребляла недостающую электроэнергию у Молдавской ГРЭС – 70% и 30% импортировала из Украины. После 15 октября Украина перестала поставлять электроэнергию из-за нарушения работы своей энергосистемы, а Молдавская ГРЭС сократила ее поставки из-за дефицита газа, объемы поставок которого "Газпром" уменьшил для Молдавии на 30% (в связи с техническими проблемами, связанными с ограничением транзита газа через Украину).

Долг левобережной Молдавии (Приднестровского региона) приближается к $10 млрд. Администрация региона собирает платежи за газ с потребителей, аккумулируя их на специальном "Газовом счете". Его средствами покрывается дефицит бюджета региона, размер которого составляет 45-50%.

В целом Молдавия потребляет за год 3,2 млрд кубометров газа (правобережная часть – 1,1 млрд и левобережная – 2,1 млрд кубометров).