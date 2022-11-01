Шойгу обсудил с турецким коллегой приостановку РФ соглашений по вывозу зерна из украинских портов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар вновь обсудили по телефону ситуацию вокруг "черноморской зерновой инициативы", сообщили в российском военном ведомстве.

"В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что разговор состоялся во вторник по инициативе турецкой стороны.

Предыдущий телефонный разговор министров обороны России и Турции по этой теме состоялся в 31 октября.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости создания "атмосферы сотрудничества" для разрешения ситуации с "зерновой сделкой", сообщило во вторник агентство "Анадолу". Согласно сообщению, Эрдоган отметил, что решение этого вопроса поспособствовало бы "шагам для возвращения к переговорам между Москвой и Киевом" по украинскому кризису в целом.

Во вторник сообщалось, что три судна с 85 тыс. тонн агропродукции для стран Африки и Европы вышли из портов Черноморск и Южный. В их числе балкер Bomustafa O с 22,8 тыс. тонн пшеницы для Ливии и Nimet Torlak с 12,6 тыс. тонн шрота для Марокко. За последние два дня в рамках "зерновой инициативы" по гуманитарному коридору в оба направления прошли 17 судов, из них 2 - в украинские порты под погрузку.

Совместный координационный центр ранее заявил, что ООН продолжает переговоры со всеми тремя странами-участницами сделки в попытке возобновить полноценное участие РФ в работе центра.

31 октября российские военные заявили, что движение по коридору безопасности, который согласовывался в Черном море для вывоза зерна из портов Украины, приостановлено. "До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено", - говорилось в заявлении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что движение судов по коридору безопасности является недопустимым, "так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации".

Путин заявил 31 октября в Сочи, что Россия не вышла, а приостановила участие в "зерновой сделке", и призвал ООН воздействовать на Киев для обеспечения безопасности вывоза продовольствия. "Сотрудники ООН принимают активное участие в этой работе, за что мы им благодарны. Но пусть они тогда проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения РФ создаваться не будет", - сказал Путин.

"В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях", - сообщило Минобороны РФ 31 октября.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.