Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Шойгу обсудил с турецким коллегой приостановку РФ соглашений по вывозу зерна из украинских портов

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Министры обороны РФ и Турции Сергей Шойгу и Хулуси Акар вновь обсудили по телефону ситуацию вокруг "черноморской зерновой инициативы", сообщили в российском военном ведомстве.

"В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что разговор состоялся во вторник по инициативе турецкой стороны.

Предыдущий телефонный разговор министров обороны России и Турции по этой теме состоялся в 31 октября.

В миреЭрдоган в разговоре с Путиным призвал к сотрудничеству по "зерновой сделке"Читать подробнее

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости создания "атмосферы сотрудничества" для разрешения ситуации с "зерновой сделкой", сообщило во вторник агентство "Анадолу". Согласно сообщению, Эрдоган отметил, что решение этого вопроса поспособствовало бы "шагам для возвращения к переговорам между Москвой и Киевом" по украинскому кризису в целом.

Во вторник сообщалось, что три судна с 85 тыс. тонн агропродукции для стран Африки и Европы вышли из портов Черноморск и Южный. В их числе балкер Bomustafa O с 22,8 тыс. тонн пшеницы для Ливии и Nimet Torlak с 12,6 тыс. тонн шрота для Марокко. За последние два дня в рамках "зерновой инициативы" по гуманитарному коридору в оба направления прошли 17 судов, из них 2 - в украинские порты под погрузку.

Совместный координационный центр ранее заявил, что ООН продолжает переговоры со всеми тремя странами-участницами сделки в попытке возобновить полноценное участие РФ в работе центра.

31 октября российские военные заявили, что движение по коридору безопасности, который согласовывался в Черном море для вывоза зерна из портов Украины, приостановлено. "До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в Севастополе движение по коридору безопасности, определенному "Черноморской инициативой", приостановлено", - говорилось в заявлении российского военного ведомства.

В Минобороны РФ заявили, что движение судов по коридору безопасности является недопустимым, "так как украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации".

Путин заявил 31 октября в Сочи, что Россия не вышла, а приостановила участие в "зерновой сделке", и призвал ООН воздействовать на Киев для обеспечения безопасности вывоза продовольствия. "Сотрудники ООН принимают активное участие в этой работе, за что мы им благодарны. Но пусть они тогда проведут работу с Украиной, и Украина должна гарантировать, что угроз для гражданских судов и для судов обеспечения РФ создаваться не будет", - сказал Путин.

"В складывающихся условиях не может быть и речи о гарантиях безопасности любого объекта на указанном направлении до принятия украинской стороной дополнительных обязательств не использовать данный маршрут в военных целях", - сообщило Минобороны РФ 31 октября.

Как сообщалось, в Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов о создании коридора для вывоза зерна из трех портов на украинской территории - Черноморска, Одессы и Южного. Первое судно с 26 тыс. тонн кукурузы вышло из Одессы 1 августа.

Сергей Шойгу Россия Турция Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с двумя разведспутниками США

РФ и Иран будут сотрудничать в строительстве крупнотоннажного и грузового флотов

В Молдавии решили срочно повысить тарифы на электроэнергию

В Молдавии решили срочно повысить тарифы на электроэнергию

Британский министр призвал усилить меры против экономической миграции в страну

Британский министр призвал усилить меры против экономической миграции в страну

Маск, купивший "Твиттер", вошел в топ-10 самых упоминаемых в СМИ персон по результатам октября

Европе спрогнозировали теплый ноябрь

Европе спрогнозировали теплый ноябрь

Сторонники проигравшего выборы президента Бразилии Болсонару начали блокировать дороги

Сторонники проигравшего выборы президента Бразилии Болсонару начали блокировать дороги

Toyota оценила расходы от прекращения производства в РФ более чем в $650 млн

Власти края Косово и Метохия вводят новые правила регистрации автомобильных номеров

Власти края Косово и Метохия вводят новые правила регистрации автомобильных номеров

Кишинев не продлил контракт с Молдавской ГРЭС на поставку электроэнергии после 31 октября

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });