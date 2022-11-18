Утильсбор на строительную спецтехнику и прицепы планируют проиндексировать с января

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Утилизационный сбор на ряд наименований новой и бывшей в употреблении дорожно-строительной и специализированной автотехники, а также на прицепы и полуприцепы будет проиндексирован с 1 января 2023 года для защиты российского рынка от иностранного импорта, в том числе из Китая. Индексация предлагается через увеличение повышающих коэффициентов сбора от трети до нескольких раз, в зависимости от вида техники.

"Индексация утильсбора на спецтехнику планируется с 1 января 2023 года", - сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Министерство подготовило проект постановления правительства, который вносит соответствующие изменения в действующие постановления №1291 и №81, регулирующие размер исчисления сбора. Он рассчитывается через произведение базовых ставок, которые останутся неизменными (для грузовиков, их шасси и прицепов - 150 тыс. руб.; для самоходных машин и их прицепов - 172,5 тыс. руб.), и повышающих коэффициентов, которые и будут проиндексированы. Согласно проекту, с которым ознакомился "Интерфакс", их повышение составит от 30-40% до 5-6 раз, в зависимости от категории техники. Индексация затронет как новый, так и бывший в употреблении транспорт.

В пояснительной записке к проекту регулятор отмечает, что в результате нарушения логистических цепочек и укрепления рубля импорт некоторых категорий спецтехники в РФ существенно вырос. "Наблюдается значительное увеличение доли техники из КНР, которое происходит в том числе за счет агрессивной ценовой политики китайских производителей, обеспечиваемой национальными мерами господдержки. В обозначенных условиях стоимость импортной техники стала ниже стоимости продукции российских производителей. В этой связи предлагается проиндексировать уровень взимаемого утильсбора в отношении наиболее чувствительных категорий техники с целью выравнивания рыночной стоимости иностранной и российской продукции", - отмечает Минпромторг.

Министерство подчеркивает, что индексация предлагается в отношении транспорта, "традиционно важного для крупнейших российских автопроизводителей "КАМАЗ" и "Урал", прицепной и полуприцепной техники, а также отдельных категорий грейдеров, бульдозеров, катков, погрузчиков и карьерных самосвалов, производство которых освоено на территории РФ".

При этом техника, производство которой в РФ не освоено - дорожные фрезы, ресайклеры, бетоноукладчики, самоходные скоростные комплексы по укладке асфальтобетонных дорог, - утильсбором не облагается. Повышение сбора также не планируется в отношении техники, спрос на которую российские производители удовлетворить пока не в состоянии - экскаваторы, некоторые категории погрузчиков, бульдозеров и карьерных самосвалов.

По оценке Минпромторга, индексация ставок утильсбора "позволит обеспечить стабильную загрузку отечественных производителей, расположенных на территориях Челябинской, Калининградской, Брянской, Владимирской, Ленинградской, Свердловской, Московской, Вологодской, Ярославской областей, Чувашии и Татарстана, а также сохранить рабочие места порядка 31,7 тыс. сотрудников". Министерство отмечает, что принятие проекта увеличит доходы федерального бюджета. "Дополнительный объем поступлений от уплаты утилизационного сбора по предлагаемым в проекте постановления коэффициентам составит в 2023-2025 годах порядка 55,2 млрд руб.", - рассчитывает регулятор.