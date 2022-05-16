Отсрочку уплаты утильсбора в РФ расширили на всех автопроизводителей со СПИК

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Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Отсрочка уплаты утилизационного сбора российским автопроизводителям, которая ранее была предоставлена лишь основным концернам со штатом более 5 тыс. человек, распространена на всех держателей специальных инвестиционных контрактов (СПИК), сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"Охват автопроизводителей по ранее действовавшему критерию - 5 тыс. человек средней численности работников за 2021 год, составлял не более пяти организаций. По новым условиям мера поддержки распространится на всех крупнейших автопроизводителей, заключивших с министерством промышленности и торговли РФ специальный инвестиционный контракт в сфере производства транспортных средств", - говорится в сообщении министерства.

На сегодняшний день СПИКи заключены практически с каждым крупнейшим автопроизводителем, осуществляющим производство в РФ колесных транспортных средств.

"Новые критерии позволят существенно расширить спектр субъектов мер государственной поддержки и обеспечить автопроизводителей, продолжающих деловую активность и производственные циклы которых локализованы на территории РФ, оборотными средствами в условиях вызовов и угроз российской экономики вследствие предпринимаемых мер ограничения иностранными государствами", - отмечается в пресс-релизе министерства.

Отсрочка уплаты утильсбора российскими автоконцернами

Как сообщалось, правительство РФ в начале марте согласовало инициированное Минпромторгом решение об отсрочке уплаты утилизационного сбора российскими автоконцернами на конец этого года для поддержки автопроизводителей. Срок уплаты сбора за I-III кварталы 2022 года для отечественных автопроизводителей был перенесён на декабрь. При этом предприятия, оказавшиеся под санкциями, могут уплатить сбор и за IV квартал 2021 года также в декабре 2022 года.

Утилизационный сбор на выпускаемые и ввозимые в РФ автомобили платят все работающие в стране концерны. Государство, в свою очередь, компенсирует концернам размер уплаченного сбора через блок промсубсидий, распределение которых между игроками зависит от локализации их продукции.

Базовая ставка утильсбора на легковой автомобиль в РФ составляет 20 тыс. руб., на грузовик - 150 тыс. руб.

Бюджетные расходы на господдержку автопрома через ряд субсидий в 2022 г., как сообщалось, были запланированы в проекте бюджета РФ на трехлетку на уровне 392,9 млрд руб.