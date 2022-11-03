Выручка "Вымпелкома" в III квартале снизилась на 6,1% до 70,7 млрд рублей

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Вымпелком" (входит в телеком-холдинг VEON в III квартале снизилась на 6,1% – до 70,7 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В том числе сервисная выручка составила 66,4 млрд рублей, увеличившись на 2,2% по сравнению с III кварталом 2021 года.

Как поясняется в пресс-релизе компании, на сокращение общей выручки повлияло снижение доходов от продаж оборудования на 58,5%. Росту сервисной выручки способствовало более активное распространение стандарта 4G среди абонентов, а также более интенсивное использование данных в расчете на одного пользователя.

Показатель EBITDA увеличился на 7,3% – до 30,3 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA выросла до 42,8% с 37,5%. "Рост обусловлен реализацией заявленной стратегии развития клиентоцентричной модели, которая, в том числе, предполагает последовательное снижение расходов на развитие неэффективных каналов продаж и концентрации на качественном обслуживании клиентов", - поясняется в сообщении.

Капзатраты снизились на 24,2% – до 15,9 млрд рублей. Как поясняет компания, снижение капзатрат связано с тем, что масштабная стройка сети пришлась на 2020-2021 годы. Кроме того, компания в основной массе успела заранее закупить основное необходимое оборудование на 2022 год.

В сегменте мобильной связи выручка сократилась на 7,4% - до 60,2 млрд рублей. Сервисная выручка выросла на 2,1 - до 55,9 млрд рублей. Доходы от услуг мобильной передачи данных увеличилась на 7,5% - до 19,1 млрд рублей. При этом в сегменте B2B отмечен рост выручки на 4,4%.

Количество абонентов сократилось на 9,1% - до 46 млн. Количество пользователей мобильной передачи данных составило 32,2 млн, сократившись на 7,1%.

Средний счет на абонента в месяц (показатель ARPU) в мобильном сегменте вырос на 10,5% - до 399 рублей. Среднемесячный голосовой трафик сократился на 1,7% - до 313 минут. Средний data-трафик вырос на 21,1% - до 16,2 Гб на пользователя в месяц. Покрытие 4G сетями увеличилось до 90% с 89%.

В сегменте фиксированной связи выручка увеличилась на 2,3% – до 10,5 млрд рублей. Сервисная выручка составила 10,4 млрд рублей, увеличившись на 2,8%. Выручка от услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД) выросла на 4,9% – до 3,2 млрд рублей. Количество абонентов услуг фиксированной связи увеличилось на 1,3% – до 2,9 млн. Показатель ARPU увеличился на 3% и составил 360 рублей.

По состоянию на 30 сентября 2022 года валовая задолженность "Вымпелкома" без учета капитализированного лизинга составила 141 млрд рублей, в том числе 50,6 млрд рублей внутригрупповой задолженности. Объем денежных средств и их эквивалентов составил 14,7 млрд рублей. Чистый долг составил 126,4 млрд рублей, а дополнительно капитализированный лизинг - 133,7 млрд рублей.