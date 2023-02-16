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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:44

EPAM выкупит свои акции на $500 млн

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Совет директоров EPAM Systems Inc. 13 февраля утвердил программу buyback объемом до $500 млн, сообщила компания.

Программа рассчитана на два года, может быть приостановлена или прекращена в любое время и не обязывает компанию приобретать какое-либо количество обыкновенных акций. Сроки и общая сумма выкупа акций будут зависеть от экономических и рыночных условий, корпоративных и нормативных требований, цен на акции и других факторов.

EPAM Systems Inc. - разработчик заказного программного обеспечения для разных секторов экономики. Основана в 1993 году, офисы компании в 25 странах.

В ноябре 2022 года EPAM сообщил, что договорился о продаже почти всех своих активов в России, но покупателей не назвал. Отмечалось, что сроки завершения продажи зависят от ряда условий, в том числе одобрения регулирующих органов.

По итогам 2022 года выручка EPAM увеличилась на 28,4% - до $4,825 млрд. Приобретения способствовали росту выручки за год на 5,1%. Решение уйти с российского рынка негативно повлияло на рост выручки на 3,7%. Операционная прибыль составила $573 млн, увеличившись на 5,7%.

Компания ожидает, что в 2023 году ее выручка составит не менее $5,25 млрд, увеличившись не менее чем на 9%. Уход с российского рынка негативно повлияет на рост выручки примерно на 2%.

EPAM
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