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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:16

"Совфрахт" решил вступить в дело о банкротстве Мурманского пароходства

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - АО "Совфрахт" обратилось в Арбитражный суд Мурманской области с заявлением о процессуальном правопреемстве и замене в реестре требований кредиторов с АО "Моринвест" на "Совфрахт".

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В опубликованном 4 ноября определении суда говорится, что заявление принято и будет рассмотрено 30 ноября.

Компания "Моринвест" была создана в 2007 году, специализируется на услугах в области бухгалтерского учета, проведении финансового аудита, налогового консультирования. Уставный капитал составляет 1,662 млн рублей. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компания контролируется семьей Дмитрия Пурима, председателя совета директоров АО "Совфрахт".

В феврале 2022 года "Моринвест" по решению Арбитражного суда Мурманской области сам стал правопреемником ВТБ в реестре требований кредиторов ММП с суммой требований 430,963 млн рублей, обеспеченных залогом судна "Новая земля". Эта сумма включает, в частности, основной долг 353,9 млн рублей, проценты за пользование кредитом 61,2 млн рублей, неустойку 15,458 млн рублей.

Судно "Новая Земля", оцененное в 252,3 млн рублей, планировалось продать на аукционе в декабре 2021 года. Однако сначала суд в качестве обеспечительных мер запретил его продажу из-за разногласий между ООО "СевМорПутьТранс" (Архангельск), одним из кредиторов ММП, и конкурсным управляющим ММП. Затем торги были отменены из-за отзыва порядка, сроков и условий продажи имущества ММП, обремененного залогом, который подало АО "Моринвест" как залоговый кредитор.

Сейчас на открытые торги посредством публичного предложения выставлено различное имущество ММП.

Процедура наблюдения в отношении ММП была введена в марте 2020 года, конкурсного производства - 6 октября 2020 года. Эта процедура продлена до 6 апреля 2023 года. Финансовые трудности у ММП, которое обеспечивало основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики, начались в 2018 году.

ММП Мурманское пароходство Совфрахт Арбитраж Мурманской области
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