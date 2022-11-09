Минфин разместил в среду ОФЗ всего на 42 млрд руб. после выполнения квартального плана

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 9 ноября разместило на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 41,97 млрд рублей по номиналу, что более чем в четыре раза меньше, чем неделей ранее (166,976 млрд рублей по номиналу).

На первичных аукционах, состоявшихся в предыдущие три недели (19 и 26 октября, 2 ноября), были размещены ОФЗ на общую сумму 394,53 млрд рублей. Таким образом, Минфин всего за три аукционных дня перевыполнил квартальный план размещений гособлигаций более чем в 2,6 раза. Всего в четвертом квартале 2022 года Минфин РФ планировал разместить ОФЗ общим объемом до 150 млрд рублей по номинальной стоимости.

На первом аукционе, состоявшемся 9 ноября, были проданы "классические" ОФЗ на общую сумму 16,195 млрд рублей по номиналу при спросе 307,846 млрд рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 13,919 млрд рублей. Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 85,0244% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 84,5% от номинала, что соответствует доходности 10,31% годовых.

Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 98 дней, дата выплаты 4-го купонного дохода - 22 марта 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,7% годовых (1-й купон - 17,99 рубля на облигацию, 2-16-й купоны - 33,41 рубля на облигацию).

На втором аукционе, состоявшемся 9 ноября, были проданы флоатеры ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года на общую сумму 18,636 млрд рублей по номиналу при спросе 208,972 млрд рублей. Выручка от аукциона - 18,207 млрд рублей. Средневзвешенная цена составила 97,2311% от номинала. Цена отсечения была установлена в размере 97,2295% от номинала.

На третьем аукционе были размещены "инфляционные" бумаги на общую сумму 7,134 млрд рублей по номиналу при спросе 20,273 млрд рублей. Выручка от аукциона составила 6 млрд 688 млн рублей. Средневзвешенная цена на аукционе по размещению ОФЗ-ИН серии 52004 с погашением 17 марта 2032 года составила 93,4109%% от номинала, что соответствует доходности 3,35% годовых. Цена отсечения была установлена на уровне 93,33% от номинала, что соответствует доходности 3,36% годовых.