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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

CEO Fortum пока не может назвать точные сроки продажи бизнеса в России

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Финский энергоконцерн Fortum пока не может назвать точные сроки продажи своих активов в России, заявил CEO компании Маркус Раурамо на телефонной конференции с аналитиками и инвесторами.

Он напомнил, что компании необходимо будет получить разрешения от российских властей на закрытие потенциальной сделки.

"Мы не можем дать четкий ориентир по времени. Мы делаем свою часть работы", - сказал Раурамо.

Он напомнил, что в феврале 2022 года Fortum начал оценку условий работы в России, а в мае объявил о планах выхода с российского рынка.

"Это то, чем мы сейчас занимаемся", - сказал топ-менеджер, отметив, что идет нормальный процесс выхода из активов.

Весной Fortum сообщил о заморозке инвестиций в России и финансирования российских "дочек", а в мае объявил, что решил провести контролируемый выход с российского рынка. Как говорил тогда Раурамо, в качестве предпочтительного варианта это решение включает в себя продажу российских активов Fortum. По словам участников российского энергорынка, с которыми общался "Интерфакс", компания собирала заявки на покупку своих активов и планировала принять решение до начала июля. Но с тех пор никаких заявлений о сделках не было.

Источники "Интерфакса" в начале октября сообщали об интересе группы "Синара" к российским активам Fortum.

Fortum также сообщал об убытках в 2,1 млрд евро в I квартале 2022 года, связанных с деятельностью компании в России.

Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В России Fortum принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Помимо этого Fortum является владельцем 73,4% акций Uniper, которому в России принадлежит 83,73% ПАО "Юнипро". Также компания участвовала в ряде проектов в возобновляемой энергетике.

ПАО "Юнипро", ПАО "Фортум" и его активы в возобновляемой энергетике в ноябре были включены президентом России в перечень компаний ТЭК, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение на такие операции. Всего в списке 191 компания.

Fortum Финляндия Маркус Раурамо Фортум Юнипро Синара
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