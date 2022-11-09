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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:37

Утвержден список предприятий ТЭК, сделки с долями которых требуют особого распоряжения

В перечень включены, в частности, "Юнипро", "Фортум", предприятия Siemens Energy и General Electric.

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин утвердил список компаний ТЭК, а также сервисных компаний этой отрасли, в отношении которых установлен запрет на сделки с долями и акциями, а также со вкладами в уставные капиталы, если не получено специальное разрешение на такие операции. Всего в списке 191 компания.

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Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. С этого момента оно вступило в силу.

В список попали ПАО "Юнипро", ПАО "Фортум" и его активы в возобновляемой энергетике, ПАО "ТГК-1", ПАО "Т Плюс", предприятия Siemens Energy и General Electric.

Некоторые сделки в энергетике, в том числе с компаниями из списка, уже состоялись. В частности, получено разрешение и закрыта сделка по продаже доли итальянской Enel в находящемся в списке ПАО "Энел Россия" "ЛУКОЙЛу" и фонду "Газпробанк-Фрезия".

О получении разрешения на покупку доли Siemens Energy в "Сименс технологии газовых турбин" и "Воронежских трансформаторов" сообщала "Интер РАО". У германского холдинга остается еще ряд активов в России, включая АО "Сименс".

Французский Schneider Electric сообщал о передаче активов в России локальному менеджменту. А в середине октября компания получила разрешение на продажу АО "СЭЩ Холдинг" (управляющая компания завода "ГК "Электрощит" - ТМ Самара") российскому инвестору АО "Акрон Индустрия".

О планах продажи российских активов заявляли Fortum (владеет ПАО "Фортум" и рядом активов в ветроэнергетике, а также долей около 30% в "ТГК-1") и Uniper (основной акционер ПАО "Юнипро").

В перечень нефтесервисных предприятий вошли российские активы Schlumberger, Weatherford, KCA Deutag, PeWeTe, а также БК "Евразия", "Пакет-Сервис", "НьюТек Сервисез" и другие отраслевые компании. Кроме того, в списке упоминаются российские структуры Baker Hughes, однако их продажу ООО "Нефтесервисные технологии" Путин одобрил указом, опубликованным 4 ноября.

В список также вошли компании, производящие оборудование для нефтегазовой отрасли, в том числе, "Транснефть Нефтяные Насосы" (СП "Транснефти" с итальянской Termomeccanica Pompe и АО "Конар"), активы "Группы ГМС", американской NOV (ранее National Oilwell Varco).

Кроме того, в перечне упоминаются производитель поливинилхлорида и каустической соды ООО "РусВинил" (СП "СИБУРа" и бельгийской группы Solvay), активы германской BASF, осуществляющие торговлю удобрениями и семенами.

Перечень компаний ТЭК утвержден в рамках указа от 5 августа 2022 года №520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Этот указ прямо запрещает нерезидентам из недружественных России стран выходить из активов как минимум до конца 2022 года (действие запрета может "неоднократно" продлеваться). Исключение для совершения сделки может быть сделано в том случае, если на ее проведение получено специальное разрешение президента.

Владимир Путин Фортум Юнипро BASF Uniper Fortum Siemens
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