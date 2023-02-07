Fortum предупредил о факторах неопределенности в процессе выхода из РФ

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Процесс выхода финской энергокомпании Fortum из активов в РФ займет дополнительное время из-за факторов неопределенности, включая одобрения регулирующих органов, связанных с продолжающимся процессом продажи, сообщил во вторник Fortum.

В сообщении Fortum также отмечается, что из-за усложняющейся операционной среды и неопределенности в отношении деятельности Fortum в РФ в отчете за IV квартал 2022 г. компания зафиксирует дополнительное обесценение активов в РФ в размере 990 млн евро. В том числе 550 млн евро относятся к российскому сегменту Fortum, 250 млн евро - доля в ПАО "ТГК-1", еще 190 млн евро - другие статьи, связанные в основном с ветроактивами.

В компании подчеркивают, что обесценение не повлияет на ее денежный поток, операционную и чистую прибыль.

Fortum - один из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. Компания еще в мае объявила о планах покинуть российский рынок. По словам участников российского энергорынка, с которыми общался "Интерфакс", компания собирала заявки на покупку своих активов и планировала принять решение до начала июля. Но с тех пор никаких заявлений о сделках не было.

Fortum в России принадлежит 98,23% в ПАО "Фортум" (бывшая ТГК-10) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг").