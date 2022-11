Крупнейший банк Японии снизил полугодовую чистую прибыль на 70%

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В первом полугодии 2022 финансового года (апрель-сентябрь) Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG), крупнейший банк Японии, сократил чистую прибыль на 70% - до 231,09 млрд иен ($1,66 млрд), сообщает The Wall Street Journal. со ссылкой на пресс-релиз MUFG.

Выручка группы выросла на 46% и достигла 4,314 трлн иен. Чистый процентный доход подскочил на 69% - до 1,674 трлн иен.

Во втором финквартале MUFG получил чистую прибыль в размере 117,41 млрд иен при выручке в 2,15 трлн иен. Аналитики в среднем оценивали эти показатели на уровне 53,62 млрд иен и 1,604 трлн иен соответственно.

Банк подтвердил прогноз чистой прибыли на текущий фингод, который завершится в марте 2023 года, в районе 1 трлн иен. Потери MUFG от планируемой продажи региональной банковской сети Union Bank в США банку U.S. Bancorp нивелируют более высокую, чем ожидалось ранее, операционную прибыль.

MUFG также планирует выкупить свои акции на сумму до 150 млрд иен до конца января 2023 года после завершения продажи Union Bank в начале декабря.

С начала 2022 года капитализация MUFG снизились выросла на 12,6% (до 8,9 трлн иен), в то время как фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 2,9%.