АСВ в суде не смогло добиться отмены сделки по продаже акций АО "Киви"

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Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ, ликвидатор Киви банка) в оспаривании договора купли-продажи акций АО "Киви", а также в признании недействительным договора залога и обременения этих акций, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Агентство от лица Киви банка 4 марта подало иск об оспаривании сделки к владельцам кредитной организации: АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited и Qiwi.

Группа Qiwi в конце января 2024 года продала российские активы, консолидированные под АО "Киви", гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит бывшему главному исполнительному директору Qiwi plc Андрею Протопопову. Цена сделки составила 23,75 млрд рублей. В ее контур вошли Киви банк, Qiwi кошелек, Qiwi business, система денежных переводов Contact, Rowi, Realweb, Flocktory, Таксиагрегатор, IntellectMoney и ряд других активов. Взаиморасчеты по сделке предполагали рассрочку и оплату в течение последующих четырех лет: 11,88 млрд руб. должны быть выплачены в течение четырех месяцев с момента заключения сделки, а остальные 11,875 млрд руб. - четырьмя равными долями начиная с четвертого квартала 2024 г.

ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций.

Суд 10 апреля принял решение о введении процедуры принудительной ликвидации в Киви банке по иску ЦБ, ликвидатором назначено АСВ. В ходе принудительной ликвидации банк под управлением АСВ рассчитается с кредиторами, начать расчеты планируется в июле.

Киви банк по итогам 2023 года занимал 73-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".