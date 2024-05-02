Арестованная блогер Елена Блиновская хочет признать себя банкротом

Блогер Елена Блиновская в Московском городском суде Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Блогер и основательница проекта "Марафон желаний" Елена Блиновская хочет обратиться с заявлением о признании себя банкротом, свидетельствует информация на Федресурсе.

Кредиторами Блиновской указаны Федеральная налоговая служба (ФНС) и ВТБ.

Блиновская - российский блогер, создательница популярного марафона личностного роста "Марафон желаний" - была задержана 27 апреля 2023 года при попытке уехать за границу. Следствие обвиняло ее в неуплате налогов и легализации преступных доходов. По версии следствия, Блиновская, оказывая информационные услуги посредством интернета, используя схему "дробления" бизнеса, занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годов НДС и НДФЛ на общую сумму свыше 918 млн рублей. При этом в качестве соучастников-пособников Блиновская привлекла своего супруга и иных неустановленных лиц. Блогер на допросе признала вину в полном объеме и раскаялась в содеянном.

В марте Следственный комитет завершил предварительное следствие по уголовному делу, в окончательной редакции блогеру было предъявлено обвинение в уклонение от уплаты налогов, легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. В настоящее время Блиновская находится в СИЗО, суд продлил ее арест до 26 июля.

Мужу Блиновской окончательно предъявлено обвинение в легализации преступных доходов, а также в пособничестве уклонению от уплаты налогов. По версии следствия, блогер при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов на сумму в 906 млн рублей, из которых затем они легализовали 706 млн рублей.

В конце прошлого года Блиновская оспорила в суде результаты выездной налоговой проверки ФНС и представителей правоохранительных органов, по результатам которой блогеру доначислили налог на доходы физических лиц в размере 174,5 млн рублей, налог на добавленную стоимость в размере 733,4 млн рублей, а также штрафные санкции в размере 226,9 млн рублей. Суд отклонил иск блогера против инспекции ФНС №6 по Москве.