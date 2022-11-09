Накопления иностранных акционеров зачислят на счет в Газпромбанке, открытый новым оператором "Сахалина-1"

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Денежные средства, накопленные иностранными акционерами "Сахалина-1", будут зачислены на ликвидационный счет в Газпромбанке, который откроет новый оператор СРП-проекта - ООО "Сахалин-1", говорится в распоряжении правительства РФ, подписанном 8 ноября.

"Определить Газпромбанк уполномоченным банком, в котором обществом с ограниченной ответственностью "Сахалин-1" открывается ликвидационный счет, на который зачисляются денежные средства в размере, равном размеру денежных средств, накопленных иностранными сторонами объединения юридических лиц", - говорится в тексте документа.

Как сообщалось, 7 октября президент России Владимир Путин подписал указ №723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Через неделю в соответствии с этим указом в Южно-Сахалинске было зарегистрировано ООО "Сахалин-1", единоличным исполнительным органом которого является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

В соответствии с указом, "Сахалинморнефтегаз-Шельф" получает 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Доля иностранных участников (80%, из которых 30% причитается Exxon Mobil, 30% - японской SODECO и 20% - индийской ONGC - ИФ) при учреждении находятся на балансе самого ООО. Зарубежным компаниям дан месяц, чтобы подтвердить согласие получить пропорциональные доли в новом операторе.

Согласно тексту указа, денежные средства, зачисленные на ликвидационный счет, "используются в целях и порядке, установленных соглашением (о разделе продукции - ИФ)".

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.