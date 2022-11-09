Иск Генпрокуратуры к Exxon в Южно-Сахалинском горсуде начнут рассматривать 24 ноября

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Предварительное заседание в Южно-Сахалинском городском суде по иску Генеральной прокуратуры РФ к Exxon Neftegas Limited (бывший оператор проекта "Сахалин-1") состоялось в среду, исковое обращение по существу суд начнет рассматривать 24 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе судебной системы региона.

"Предварительная стадия (по иску - ИФ) закончилась. Судебное заседание для рассмотрения по существу назначено на 24 ноября в 14:30 местного времени (06:30 мск)", - сказал представитель пресс-службы.

Предварительные заседания суда 14, 19 и 27 октября переносились из-за неявки ответчика.

Как сообщалось, Генпрокуратура подала иск в Южно-Сахалинский городской суд 26 сентября, подробности иска не приводятся, в пресс-службе судебной системы и в пресс-службе правительства региона их не комментируют.

Третьими лицами по делу заявлены министерство финансов Сахалинской области, региональное правительство и управление ФНС.

Управление ФССП по Сахалинской области по решению того же суда наложило арест на активы Exxon Neftegas Limited, следует из банка данных исполнительных производств. Южно-Сахалинский городской суд выдал исполнительный лист об аресте 27 сентября, организация-взыскатель - Генпрокуратура РФ. Список активов и другие подробности не уточняются.

В апреле Exxon Neftegas Ltd, являясь оператором проекта, объявила форс-мажор и начала сокращать добычу нефти на СРП-проекте "из-за последних событий, которые препятствуют или задерживают выполнение компанией своих обязательств по соглашениям и проведение операций". В мае добыча упала до 10 тыс. баррелей в сутки с 220 тыс. б/с ранее.

В августе ExxonMobil сообщила, что ведет деятельность по передаче прав по СРП-проекту "Сахалин-1" неназванной третьей стороне. На следующий день президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий до 31 декабря 2022 года акционерам из "недружественных" стран совершать покупки и продажи долей в стратегических предприятиях и акционерных обществах РФ и в ряде других проектов, в том числе в "Сахалине-1".

7 октября Путин подписал указ N723 "О применении дополнительных специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Через неделю в соответствии с этим указом в Южно-Сахалинске было зарегистрировано ООО "Сахалин-1", единоличным исполнительным органом которого является АО "Сахалинморнефтегаз-Шельф".

В соответствии с октябрьским указом президента РФ "Сахалинморнефтегаз-Шельф" получает 11,5% в уставном капитале компании (пропорционально доле в СРП). Еще 8,5% распоряжается АО "РН-Астра". Доля иностранных участников (80%, из которых 30% причитается Exxon Mobil, 30% - SODECO и 20% - ONGC - ИФ) при учреждении находятся на балансе самого ООО и зарубежным компаниям был дан месяц, чтобы подтвердить согласие получить пропорциональные доли в новом операторе.

После создания нового оператора проекта Exxon Mobil заявила, что полностью вышла из бизнеса в РФ.

"Мы благополучно покинули Россию после экспроприации. Нашим приоритетом всегда было оставаться ответственным оператором, защищая сотрудников, окружающую среду и целостность операций на "Сахалине-1". Двумя постановлениями российское правительство в одностороннем порядке прекратило наши интересы в "Сахалине-1", и проект был передан российскому оператору", - заявили "Интерфаксу" в американской компании.

В "Сахалин-1" входят три нефтегазоносных месторождения: Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе полуострова. Общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн тонн нефти и 485 млрд кубометров природного газа, годовой объем добычи - 11,3 млн тонн нефти.