"Русагро" отметила вклад экспортных пошлин в рост коммерческих расходов

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Одним из ключевых драйверов роста коммерческих расходов группы "Русагро" стали пошлины на экспорт из России зерновых и масличных культур.

"Если говорить про рост коммерческих расходов, здесь основной фактор - это таможенные пошлины, которые у нас были в масложировом и сельскохозяйственном сегментах. Они дали основной прирост - порядка 3 млрд рублей", - сказал финансовый директор "Русагро" Александр Тарасов на телефонной конференции.

Другими причинами роста расходов стало повышение затрат на логистику и хранение продукции.

Коммерческие расходы группы "Русагро" за девять месяцев 2022 года выросли почти вдвое, до 10,97 млрд рублей.

В России действуют экспортные пошлины на подсолнечное масло (нулевая в октябре и ноябре), подсолнечный шрот, семена подсолнечника, сою, рапс, пшеницу, ячмень, кукурузу.

"Русагро" - крупный производитель сахара, свинины, подсолнечного масла, майонеза и маргарина.