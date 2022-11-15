"Детский мир" привлечет новый долг для выкупа акций в рамках трансформации в частный бизнес

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - "Детский мир", ранее анонсировавший план трансформации в частный бизнес, планирует привлечь дополнительный долг, чтобы профинансировать выкуп акций у акционеров, которые откажутся от обмена своих бумаг.

Вариант привлечения акционерного финансирования не предполагается, сообщается на сайте ритейлера в разделе "Q&A по вопросам трансформации компании в частный бизнес".

Акционеры 29 декабря рассмотрят вопрос о реорганизации в форме выделения из ПАО "Детский мир" ООО "ДМ".

Если по итогам внеочередного собрания акционеров реорганизация не будет одобрена, компания намерена рассмотреть доступные опции трансформации в частный бизнес.

Если акционеры утвердят решение о реорганизации, ритейлер планирует завершить ее в апреле 2023 года. Ориентировочно в мае-начале июня оставшимся акционерам будет предложено обменять свои акции на акции дочернего акционерного общества ПАО "Детский мир", которое будет владеть 100% долей в ООО "ДМ".

Решение о предложении акционерам перейти в непубличную компанию будет приниматься советом директоров в первом полугодии 2023 года. При этом "Детский мир" оставляет за собой право отказаться от дальнейших планов по трансформации бизнеса или использовать другой порядок такой трансформации - если изначально утвержденный порядок будет грозить "серьезными последствиями для бизнеса ПАО "Детский мир", его акционеров, деловых партнеров и рынка в целом, исходя из экономической и политической конъюнктуры".

Тем, кто не согласится обменивать свои акции, ритейлер предложит продать их - сначала в рамках добровольной оферты. Ожидается, что выкуп будет идти параллельно с процессом обмена акций с мая-июня и завершится не позднее августа.

Планируется, что на этом этапе акционеры, решившие не участвовать в обмене, смогут продать свои акции по цене, которая будет не ниже предложенной акционерам, проголосовавшим против реорганизации или не принимавшим участие в голосовании в декабре (71,5 рубля за бумагу).

Ритейлер также предупредил, что с учетом экономической и политической ситуации может отказаться от добровольного предложения выкупа акций, изменить условия оферты или приостановить дальнейшую трансформацию.

На следующем этапе (в случае выкупа 30% +1 акция) - в рамках обязательной оферты - совет директоров установит цену выкупа, ориентируясь на средневзвешенную цену акций на МосБирже за шесть месяцев. При этом планируется, что и на этом этапе цена будет не ниже 71,5 рубля за бумагу. Ожидается, что обязательная оферта может быть направлена акционерам в августе-сентябре следующего года.

Стратегические инвесторы не собираются участвовать в выкупе, поскольку планируют участвовать в обмене на акции непубличной компании.

"Детский мир" также пообещал рассмотреть варианты возврата инвестиций акционерам, которые не приняли участие в обмене или продаже акций.

Ранее на этой неделе компания объявила о запуске программы выкупа акций на МосБирже объемом до 3 млрд рублей сроком на шесть месяцев.

"Детский мир" - крупнейший специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Компания провела IPO в феврале 2017 года. Цена размещения составила 85 рублей за акцию.

В настоящее время основными бенефициарами являются экс-глава ПАО "Полюс" Павел Грачев, старший вице-президент по финансам и стратегии "Полюса" Михаил Стискин (их структура владеет 19,99% акций) и управляющий партнер Altus Capital Дмитрий Кленов (10%). Free float составляет около 60%.