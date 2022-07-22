Белорусские банки резко увеличили долю российского рубля в валютном кредитном портфеле

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Белорусские предприятия меняют предпочтения в сфере кредитных ресурсов в иностранной валюте, выбирая российские рубли вместо евро и долларов США, заявляют в Нацбанке Белоруссии (НББ).

"Влияние внешних негативных факторов определило изменение спроса субъектов хозяйствования на кредитные ресурсы в иностранной валюте. С марта 2022 года произошло частичное замещение кредитов в долларах США и евро кредитами в российских рублях. Доля таких кредитов в общем объеме валютного кредитования в июне 2022 года возросла до 74,6%", - говорится в докладе начальника главного управления регулирования банковских операций НББ Александра Шевко, размещенном на сайте НББ.

По данным НББ, в январе доля кредитов в российских рублях в структуре валютного кредитного портфеля белорусских банков составляла 20%. Таким образом, доля кредитов в российских рублях выросла за полугодие почти в 4 раза.

При этом доля кредитов в евро упала в июне до 15% с 57%, в долларах США – снизилась до 10% с 23%.

Кроме того, заметно растет доля белорусского рубля в общем объеме кредитования - по сравнению с первым полугодием 2021 года его доля выросла на 7,7 процентного пункта и составила 55,1%.

За первое полугодие 2022 года белорусские банки выдали кредитов на 53,7 млрд бел. рублей, что на 15,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной объем кредитов - 49,7 млрд бел. рублей, или 93%, выдан субъектам хозяйствования.

Основными кредитополучателями являются предприятия обрабатывающей промышленности, оптовой и розничной торговли с долями 48% и 35,3% соответственно. "Увеличение доли выданных кредитов предприятиям обрабатывающей промышленности на 6,7 процентного пункта в сравнении с уровнем 2021 года произошло за счет роста объемов кредитования данной отрасли и незначительного снижения кредитования практически всех отраслей экономики", - отмечается в докладе.

Официальный курс на 22 июля - 2,5614 бел. рубля/$1.