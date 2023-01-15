Белорусский минфин намерен договориться с РФ о рефинансировании своего внешнего долга

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Белоруссия рассчитывает договориться с Россией о рефинансировании своего внешнего долга, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов.

"У нас есть обязательства - погашение долгов перед Евразийским фондом стабилизации и развития, есть те кредиты, которые мы брали в виде межгоскредитов у Российской Федерации при разных обстоятельствах. Есть у нас решение о том, что мы можем занимать для бюджета на Российской фондовой бирже взамен тех европейских институтов, которые против нас предъявили санкции. Эти решения обсуждаются, прорабатываются", - сообщил глава белорусского Минфина в эфире гостелеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

Он уточнил, что речь идет не об увеличении заимствований, а о рефинансировании имеющихся долгов. "Но не на 100 %, а в какой-то части, чтобы нам было легче погашать, в том числе и обслуживать наши обязательства", - подчеркнул глава минфина.

Селиверстов отметил, что "традиционно у нас более 70% (долговых партнеров - ИФ) - это коллеги из Российской Федерации, поэтому здесь необходимо тоже с ними вопросы обсуждать, как мы будем двигаться дальше, потому что понятно, что из-за санкционных вещей выйти на европейский рынок и осуществлять заимствование там у нас не получится".

Глава белорусского минфина подчеркнул, что есть общие наработки по этому вопросу, которые уже приняты главами государств. "Сейчас предстоит техническая работа оформить все эти договоренности, которые наши президенты между собой уже обсудили и приняли соответствующее решение", - уточнил он.

На следующей неделе в Москве запланированы переговоры на уровне министерств финансов Белоруссии и России.