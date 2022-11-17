ЦБ предложил ввести регулирование услуг рассрочки по аналогии с потребкредитами

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что разработал подходы к регулированию рассрочки и предлагает сблизить законодательство, регулирующее эти услуги, с законодательством о потребительском кредитовании.

Предложения регулятора направлены на снижение рисков, которые возникают у потребителей при покупке товаров или услуг в рассрочку без оформления кредитного договора.

При покупке в рассрочку человек тоже совершает покупку в долг, но не имеет такой защиты, как у заемщика банка или МФО: у него нет информации обо всех условиях договора, о стоимости услуг по предоставлению рассрочки и о размере возможной переплаты. Также он может не знать о высоких штрафах за просрочку и не может воспользоваться реструктуризацией, отмечает ЦБ.

Банк России, изучив международный опыт (сервис BNPL), в частности, по рассрочке предлагает ввести требования к информированию потребителей и содержанию договора, ограничить размер неустойки за просрочку, дать возможность покупателю запретить уступку прав требования.

ЦБ также предлагает запретить устанавливать разные цены на товар в зависимости от наличия рассрочки и ввести обязанность раскрывать ее стоимость. "Также следует рассмотреть варианты ограничения стоимости рассрочки", - подчеркивает регулятор.

По мнению ЦБ, у покупателя должна быть возможность в течение определенного "периода охлаждения" отказаться от рассрочки вместе с возвратом товара, а также в любой момент досрочно выплатить рассрочку по заранее известной процедуре.

Сведения о рассрочке, по мнению Банка России, должны направляться в бюро кредитных историй. "Сейчас отсутствие этих данных мешает банкам правильно оценить долговую нагрузку и кредитоспособность потенциальных заемщиков", - отмечает ЦБ.

Подходы к регулированию рассрочки Банк России обсудил с участниками специально созданной рабочей группы - представителями банков и компаний, которые предоставляют услуги рассрочки. Обсуждение этой темы продолжится, подчеркивает регулятор. После их согласования со всеми заинтересованными сторонами планируется подготовить изменения в законодательство.

Сервисы рассрочки уже не раз привлекали внимание Центробанка. Так, Банк России в начале ноября 2021 года выпустил письмо в адрес участников рынка, к котором сообщил, что выявил случаи участия кредиторов в предоставлении потребителям рассрочки по оплате товаров, работ или услуг без заключения договоров потребительского кредитования. Как отмечал ЦБ, возникающие в этих случаях отношения по сути схожи с кредитно-заемными, но формально не подпадают под действие и защиту закона о потребительском кредите.