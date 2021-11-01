ЦБ готовит регулирование рассрочки и советует банкам свернуть "скрытое кредитование"

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Практика фактического кредитования покупателей в формате рассрочки и без заключения договоров потребительского кредита вскоре окажется в регуляторном поле, а пока ЦБ рекомендует банкам воздержаться от практики, которая с одной стороны может ввести в заблуждение клиентов, а с другой - сами кредитные организации.

В проекте основных направлений развития финансового рынка на 2022-2024 годы ЦБ обещал оценить целесообразность использования инструментов банковского регулирования для ограничения долговой нагрузки граждан, оплачивающих товары и услуги в рассрочку, предоставляемую продавцом за счет банковского кредита. В сентябре, выступая в Совете Федерации, об этом говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Я не предлагаю полное регулирование (рассрочки - ИФ) включать, но, первое, должно быть, на наш взгляд, то же раскрытие информации людям, как и по кредитам, чтобы они понимали, какую нагрузку в рамках рассрочки они имеют и какую цену они платят в конечном счете", - сообщила Набиуллина, подчеркнув, что этот сегмент сейчас никак не регулируется. "Второе, на мой взгляд, нужно подумать, чтобы данные передавать в бюро кредитных историй. Почему? Потому что покупка дорого товара в рассрочку - это долговая нагрузка на людей. Когда банк дает кредит, он видит только закредитованность в других банках, а то, что человеку нужно большую часть дохода тратить на то, чтобы платить деньги по рассрочке, он этого не видит, и мы не видим эту закредитованность", - отметила глава ЦБ.

Банк России уже пришел к выводу, что регулирование необходимо, следует из письма, разосланного регулятором участникам рынка - банкам, МФО, потребкооперативам и ломбардам - и опубликованном на его сайте.

ЦБ выявил случаи участия кредиторов в предоставлении потребителям рассрочки по оплате товаров, работ или услуг без заключения договоров потребительского кредитования, сказано в письме от 1 ноября. Речь идет о ситуациях, когда продавцы продают товары в рассрочку, а возникающие при этом права требования к потребителям впоследствии приобретаются профессиональными кредиторами, говорится в письме ЦБ. Оплату за товары производят операторы сервисов рассрочки, аффилированные с кредиторами и действующие на основании заключенных с потребителем договоров. После этого потребитель должен закрывать долг перед оператором сервиса рассрочки.

Как отмечает ЦБ, возникающие в этих случаях отношения по сути схожи с кредитно-заемными, но формально не подпадают под действие и защиту закона о потребительском кредите. В таких случаях не действуют правила информирования заемщиков, ограничения по стоимости заемных средств и размеру штрафных санкций, а также ограничения возможности уступки прав требования. Заключение таких сделок не обязывает продавцов и операторов сервисов рассрочки передавать информацию в бюро кредитных историй, что не позволяет кредиторам корректно оценить имеющиеся у физлица обязательства при его обращении за получением кредита, констатирует ЦБ.

По его мнению, "подобные практики не соответствуют практикам добросовестного отношения к потребителям финансовых услуг и могут свидетельствовать об их реализации с целью обхода положений федерального закона №353-ФЗ (закон о потребкредите - ИФ)".

"Банк России считает, что отношения в рамках реализации потребителям товаров (работ, услуг) в рассрочку нуждаются в изменении их регулирования, и готовит предложения", - говорится в письме. До реализации этих изменений в регулировании ЦБ рекомендует профессиональным кредиторам воздерживаться от участия в практиках продажи товаров в рассрочку путем приобретения (прямо или косвенно) прав требования к потребителям путем кредитования операторов сервисов рассрочки или участия в их капитале.

Позднее Банк России охарактеризовал такую практику и особенно деятельность операторов сервисов рассрочки в целом как явление, "находящееся на начальных стадиях своего развития, но при этом постепенно получающее все большее распространение".

Тинькофф банк, не так давно запустивший сервис рассрочки "Долями" заявил, что изучает письмо регулятора. "Мы изучаем это письмо и его применимость к нашему сервису", - сообщил "Интерфаксу" представитель кредитной организации.

Совкомбанк отметил, что это письмо не касается его деятельности, так как он выдает карты рассрочки ("Халва" и "Совесть") по договору потребительского кредита. Банк рассчитывает показатель долговой нагрузки (ПДН), раскрывает полную стоимость кредита (ПСК) и отправляет отчет в бюро кредитных историй (БКИ), пояснил представитель кредитной организации.