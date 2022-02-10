Qiwi ждет быстрого развития платежных решений и сервисов рассрочки

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В ближайшее время будут активно развиваться разные способы оплаты товаров и услуг, а также платежи в рассрочку (buy now pay later, BNPL), считает коммерческий директор Qiwi Александр Агаков. Он сказал это в эфире РБК.

"В ближайшее время будут сильно развиваться различные формы пэйев. Это когда экосистемы будут выбрасывать свои платежные решения на платежной странице, и люди, кликая на этот выбор, будут попадать непосредственно в свои мобильные банки, - считает Агаков. - Вторая очень важная история - это платежи в рассрочку. Наши коллеги из Visa активно используют эту историю, чтобы развивать технологии, когда человек заходит, выбирает платить позже - платить в рассрочку".

Еще одним перспективным направлением в области платежей должна стать биометрия, считает директор департамента клиентских продуктов Visa Россия Роман Горбенко.

"Можно упомянуть биометрию. Эта история пока не столь популярная в России, хотя опыт реализации пилотных проектов в России в том числе был. Это ситуация, при которой клиенту в face-среде, в физическом магазине даже смартфон доставать не надо", - сказал эксперт.

Первым в России сервис BNPL "Долями" в апреле 2021 года запустил Тинькофф банк. Это новый для российского рынка способ оплаты покупок в интернет-магазинах, который совмещает в себе преимущества онлайн-эквайринга и программ рассрочки, отмечал ранее банк. Покупатели могут оплачивать товар по частям, а продавцы сразу могут получать полную стоимость покупки на счет.

Сбербанк тоже планирует запустить сервис рассрочки в 2022 году, заявил в конце прошлого года зампред правления банка Кирилл Царев.