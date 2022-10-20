Минсельхоз допустил финансирование госпрограммы АПК на уровне 375 млрд рублей в 2023 году

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства в 2023 году может возрасти до 374,8 млрд рублей, что на 30 млрд рублей больше, чем заложено в проекте бюджета на будущий год, сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова на заседании комитета Госдумы по бюджету.

"У нас предусмотрена с Минфином, поскольку мы идем по консервативному сценарию, текстовая статья, которая предполагает возможность увеличения (финансирования госпрограммы - ИФ) <...> на 30 млрд рублей, на случай, если вдруг будут какие-то изменения по допдоходам. Таким образом, общий объем финансирования при наличии дописточников будет составлять 374,8 млрд рублей", - сказала она.

Пока в проекте бюджета на финансирование госпрограммы в 2023 году предусмотрено 344,8 млрд рублей, что на 20,7% больше параметров, установленных бюджетом на 2022 год.

По словам Фастовой, "источники, которые являются основанием на допфинансирование, это доходы от пошлин по зерновым".

Проект бюджета на 2023 год предусматривает ассигнования за счет экспортных пошлин в размере до 179 млрд 589 млн 736,6 тысячи рублей. "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" предусматривают, что в 2023 году бюджет может получить от экспортных пошлин на зерно 219,992 млрд рублей, в 2024 году - 169,7 млрд рублей, в 2025 году - 138,6 млрд рублей. Эти показатели рассчитаны исходя из того, что экспорт зерновых культур, облагаемых пошлиной, в 2023 году составит 39,2 млн тонн, в 2024 году - 41,1 млн тонн, в 2024 году - 42,6 млн тонн.

В России экспортные пошлины действуют для пшеницы, ячменя и кукурузы.