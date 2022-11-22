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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:36

В ЦБ заявили, что крепкий рубль объективно отражает первоочередные нужды экономики РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Текущий уровень курса рубля отражает первоочередные потребности экономики РФ, считает зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Курс рубля - плавающий, он будет определяться состоянием платежного баланса", - повторил Заботкин базовую установку денежно-кредитной политики ЦБ, отвечая на вопрос модератора форума Финансового университета о перспективах курса.

При этом Заботкин добавил, что "то, что он (курс рубля - ИФ) сейчас укрепился, это то, что способствует покупке нового оборудования и новых комплектующих, выстраиванию новых логистических цепочек, которые сильно подорожали для российского бизнеса".

"И это объективно отражает то, что сейчас в первую очередь нужно для российской экономики", - заключил зампред ЦБ.

ЦБ РФ Алексей Заботкин
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