В ЦБ отметили сохранение высокой неопределенности развития экономики РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Неопределенность развития ситуации в российской экономике в четвертом квартале 2022 года все еще высокая, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Какой сложится четвертый квартал, я думаю, неопределенность по-прежнему достаточно высокая", - сказал он.

Он напомнил, что прогноз ЦБ по спаду ВВП страны на 2022 год в 3-3,5% "чуть более консервативен", чем у правительства.

Минэкономразвития прогнозирует спад ВВП в 2022 году на 2,9%. Снижение российской экономики в 2022 году будет в интервале 2,8-3%, заявил на прошлой неделе первый вице-премьер Андрей Белоусов.

По данным Росстата, спад ВВП в III квартале 2022 года составил 4% в годовом выражении после падения на 4,1% во II квартале и роста на 3,5% в I квартале. Росстат не приводит динамики ВВП за январь-сентябрь 2022 года, из квартальных оценок следует, что ВВП за 9 месяцев снизился примерно на 1,8-1,9%.

В IV квартале 2022 года ЦБ ожидает спад экономики на 6,4-7,8% в годовом выражении.

Прогнозы Банка России по динамике ВВП на 2023-2025 годы также более консервативны, чем ожидания правительства. ЦБ ожидает снижение экономики в 2023 году в интервале 1-4%. В 2024-2025 годах ВВП, по прогнозу ЦБ, будет расти на 1,5-2,5% ежегодно. Минэкономразвития прогнозирует снижение ВВП в 2023 году на 0,8%, рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.