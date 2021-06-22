Рестораторы сочли, что новые требования к общепиту Москвы лучше, чем локдаун

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Введение новой системы посещения ресторанов, кафе и баров Москвы, когда все посетители должны предоставить QR-коды о прохождении вакцинации, о перенесении болезни в течение полугода или ПЦР-тест, позволит полностью не останавливать работу заведений общепита, считают представители ресторанной отрасли.

"Это лучше, чем полный локдаун. Хотя для ресторанов сейчас очень сложная ситуация, наисложнейная, потому что введенные меры отразятся на их финансовом состоянии", - сказал "Интерфаксу" президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

"Если для людей каждый раз для посещения ресторанов дорого делать ПЦР-тесты, то можно заказывается еду из ресторана, будет работать доставка. Если вы хотите ходить в рестораны, то придется вакцинироваться", - отметил он.

В свою очередь основатель и управляющий сети ресторанов быстрого питания "Теремок" Михаил Гончаров считает, что введение новой системы ресторанов - единственно верный шаг в сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуации.

"Я понимаю, почему такое решение принято. С одной стороны, и отрасль должна работать, то есть локдаун невозможен. С другой стороны, вакцинацию нужно обеспечить. Считаю, что это единственно возможное решение", - сказал "Интерфаксу" Гончаров.

"Это не полный локдаун, это очень хорошая и серьезная мера, которая будет способствовать усилению и расширению вакцинации. Других вариантов уже не осталось", - добавил ресторатор.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о том, что посещать заведения общепита в столице с 28 июня будет возможно при наличии антител к коронавирусу или отрицательного теста ПЦР.