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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Сбербанк получил разрешение регулятора Индии на открытие офиса в Мумбаи

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк России получил разрешение регулятора Индии на открытие филиала в Мумбаи, откроет его в 2023 году, сообщил журналистам первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Об этом Ведяхин сказал в кулуарах конференции AI Journey.

У банка уже есть один филиал в Индии - в Нью-Дели.

Сбербанк сейчас сфокусировался на восстановлении корреспондентских отношений, добавил он.

"Мы сейчас первое, что делаем, конечно, активно восстанавливаем свою сеть корреспондентских отношений и сеть наших партнеров по платежам. В принципе могу сказать, что двигается достаточно бодро", - отметил Ведяхин.

"Присутствовать ради чего? Для того, чтобы проводить платежи, не надо присутствовать. Достаточно просто иметь хорошие отношения с банками-контрагентами. Для того, чтобы делать бизнес в других странах, нужно присутствовать, с одной стороны, но, с другой стороны, наверно, можно найти партнеров в других странах для того, чтобы делать этот бизнес", - подчеркнул первый зампред.

Сбербанк Индия Мумбаи
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