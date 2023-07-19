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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:10

Сбербанк рассматривает возможность открытия филиала в Бангладеш

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк изучает возможность открытия филиала в Бангладеш и ведет переговоры с Центробанком этой страны, пишет местное издание bdnews24.com.

По его данным, Сбербанк провел два раунда переговоров с Центральным банком Бангладеш.

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"Сбербанк изучает все возможности и форматы оказания банковских услуг по просьбе российских клиентов, ведущих деятельность с компаниями в Бангладеш", - сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов журналистам через пресс-службу.

Сбербанк осенью 2022 года получил разрешение регулятора Индии на открытие еще одного филиала в Индии - в Мумбаи. У банка уже есть один филиал в Индии - в Нью-Дели. Кроме того, Сбербанк планирует открыть филиал в Китае в дополнение к представительству.

Бангладеш Сбербанк
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