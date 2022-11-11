Сбербанк сообщил о планах открыть филиал в Китае

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк России планирует открыть филиал в Китае в дополнение к представительству, ведет переговоры с местным регулятором.

"Мы бьемся с Народным банком Китая", - сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на форуме Finopolis. Так он ответил на вопрос первого зампреда ЦБ РФ Владимира Чистюхина, "почему у Сбербанка нет банка в Китае".

Ведяхин добавил, что, несмотря на это, Сбербанк платежи в Китай осуществляет. Чтобы проводить платежи в национальных валютах, необязательно иметь представительство за рубежом, отметил он.

У Сбербанка уже есть представительство в Китае. В дополнение к нему кредитная организация рассчитывала открыть филиал.

За рубежом у Сбербанка только один филиал - в Индии.