В Минцифры назвали продажу "Вымпелкома" менеджменту одной из обсуждаемых схем

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Одним из обсуждаемых вариантов по сделке телекоммуникационного холдинга VEON по продаже "Вымпелкома" является продажа компании менеджменту, сообщил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах конференции AI Journey.

"Это одна из обсуждаемых схем", - сказал он, отметив, что заявка в подкомиссию правительственной комиссии по иностранным инвестициям пока не поступала.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что VEON в ближайшее время готовится продать "Вымпелком" менеджменту. Два собеседника издания утверждают, что сделка может быть безденежной, однако на российский актив может быть переписана значительная доля долга VEON.

Чистый долг холдинга на конец III квартала составил $8,2 млрд.

VEON 2 ноября официально объявил о начале поиска покупателя на "Вымпелком". Более подробная информация о предстоящей сделке не приводилась. Пока холдинг изучает варианты для достижения оптимального результата для всех заинтересованных сторон.

"Вымпелком" генерирует VEON около более половины выручки. По итогам III квартала доходы российского актива увеличились на 16,1% и составили $1,19 млрд. Одновременно с этим выручка в переводе на рубли снизилась на 6,1%, до 70,7 млрд рублей.