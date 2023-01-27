Правкомиссия не согласовала сделку по продаже "Вымпелкома" российскому менеджменту

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Правкомиссия по иностранным инвестициям не согласовала сделку по продаже ПАО "Вымпелком" холдингом VEON российскому менеджменту во главе с гендиректором Александром Торбаховым, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в правительстве.

По слова источников издания, против сделки в текущей конфигурации выступили ЦБ, Минфин и Минэкономразвития. Один из чиновников сказал, что сделку "отправили на доработку". Еще один источник уверяет, что "вопрос по "Вымпелкому" просто был отложен". Источник, знакомый с позицией правкомиссии, утверждает, что сделка направлена на доработку "для защиты российских инвесторов, являющихся акционерами компании".

VEON в конце ноября заключил соглашение о продаже "Вымпелкома" локальным менеджерам во главе с гендиректором российской компании Торбаховым. Ожидается, что сделка будет финализирована до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях.

По данным источников издания, продажа компании российскому топ-менеджменту исходно планировалась как промежуточное решение, в дальнейшем "Вымпелком" должен был перейти к профильному инвестору. По словам источника, близкого к правительству, в конце 2022 года в администрации президента рассматривался вопрос о том, что таким инвестором станет "Газпром". Источник, близкий к "Газпрому", подтвердил, что интерес к активу существовал, но сейчас компания в переговорах не участвует. Собеседники издания говорят, что в обсуждениях также были замечены "Газпром-медиа холдинг", МТС и Сбербанк. В "Вымпелкоме" сказали газете, что "сосредоточены на реструктуризации нашего бизнеса и никаких переговоров по перепродаже не ведут".

Как пишет издание, сделка сразу вызвала вопросы у регуляторов и кредиторов. Так, Минфин потребовал, чтобы "Вымпелком" обеспечил исполнение обязательств перед держателями еврооблигаций. Некоторые из них, включая компанию "Лидер" (управляет активами НПФ "Газфонд"), начали судебные разбирательства.

Чтобы разрешить сложившуюся ситуацию, VEON запустил в Великобритании процедуру урегулирования для получения согласия держателей бондов общей стоимостью $1,2 млрд с погашением в 2023 году на его отсрочку. Предложенная VEON схема предлагает держателям двух выпусков долларовых еврооблигаций компании перенести срок их погашения на 8 месяцев. Холдинг упоминал о том, что оплата сделки по продаже "Вымпелкома" будет произведена в виде переноса на него части облигационного долга VEON.

Схема урегулирования, предложенная владельцам еврооблигаций в Великобритании, одобрена бондхолдерами, 30 января в Лондоне состоится ее рассмотрение в суде.