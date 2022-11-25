ФАС удовлетворила ходатайство ижевской компании о покупке бизнеса KFC в РФ

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - ФАС удовлетворила ходатайство компании "Смарт Сервис" (Ижевск) о приобретении российского бизнеса компании "Ям ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс" (сеть ресторанов быстрого питания KFC), сообщает антимонопольная служба.

В результате сделки российская компания получит 70 ресторанов в собственность и станет франчайзером для 1 058 партнерских ресторанов. 100% долей в уставном капитале ООО "Ям ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс" будут выкуплены в кипрской компании "Сайпрус Карамель Ресторантс Лимитед".

После заключения сделки как собственные рестораны сети, так и партнерские продолжат работать под брендом Rostic's, права на который также передаются по сделке.

"В ходе рассмотрения ходатайства ФАС России провела оценку влияния сделки на конкуренцию в рамках регионов присутствия компаний и не выявила пересечения видов деятельности ее участников. Кроме того, рынок общественного питания в целом оценивается как высоконкурентный, предпосылки для возникновения или усиления доминирующего положения отсутствуют", - говорится в сообщении.

По мнению ведомства, сделка не повлияет на состояние конкуренции на товарных рынках общественного питания. Она позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в пределах страны.

Как сообщалось, в октябре американский холдинг Yum! Brands сообщил о заключении договора купли-продажи по передаче прав на российские активы компании локальному франчайзинговому оператору KFC - компании "Смарт Сервис" под управлением Константина Котова и Андрея Осколкова. Активы включают собственные рестораны, права на мастер-франшизу и систему управления сетью франчайзинговых ресторанов. После закрытия сделки Yum! Brands прекратит корпоративное присутствие в России.

В ноябре российская "дочка" Yum! Restaurants сменила название на "Юнирест".

Как заявлял ранее Котов, сделку по приобретению российских активов KFC планируется закрыть до конца 2022 года, после этого начнется процесс ребрендинга. Новому владельцу предстоит ребрендировать все 1 тыс. заведений KFC в России под бренд Rostic's, который ООО "Ям ресторантс Раша" зарегистрировало 1 сентября этого года.

В РФ работало около 1 тыс. ресторанов быстрого обслуживания KFC и 50 пиццерий Pizza Hut. Собственная структура Yum! Brands - ООО "Ям ресторантс Раша" - управляла примерно 70 ресторанами KFC, остальные работали по франшизе.

В марте Yum! Brands приостановила работу собственных ресторанов KFC в РФ и инвестиции в российский рынок. В мае передала франшизу Pizza Hut местному оператору, который инициировал ребрендинг заведений.

Выручка "Ям ресторантс Раша" в прошлом году выросла на 31,5%, до 18,29 млрд рублей, чистая прибыль - на 45%, до 1,9 млрд рублей.

Yum! Brands Inc. - крупнейшая в мире компания по числу ресторанов, ей принадлежат сеть KFC, которая специализируется на блюдах из курицы, рестораны мексиканской кухни Taco Bell и пиццерии Pizza Hut. Под ее брендами работают более 50 тыс. ресторанов, большинство управляются франчайзинговыми партнерами.