Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

FESCO отметила снижение контейнерного рынка России в ноябре на 13,5%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года контейнерный рынок России уменьшился на 13,5% к ноябрю 2021 года, до 461 тысячи TEU, сообщили журналистам в транспортной группе FESCO.

"Импортные перевозки остались на уровне ноября 2021 года, однако в сравнении с октябрем 2022 года они выросли на 4%. Экспортные отправки снизились на 34% относительно аналогичного месяца прошлого года, при этом экспорт через порты Дальнего Востока вырос на 21%", - сообщили в FESCO.

"Транзитные отправки сократились на 22% по сравнению с ноябрем прошлого года, при этом по сравнению с октябрем 2022 года рост составил 2%. Внутренние перевозки в ноябре сократились на 1%", - добавили в FESCO.

По данным FESCO, по итогам января-ноября 2022 года контейнерный рынок России сократился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 5,006 млн TEU. Импорт снизился на 13%, до 1,891 млн TEU, транзит - на 23%, до 687 тыс. TEU, экспорт - на 24%, до 1,416 млн TEU. Внутренние перевозки выросли на 1%, до 1,012 млн TEU.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот российских портов, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров более 100 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.

FESCO Дальний Восток РЖД
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Минфине не видели заявок о продаже "дочек" крупных иностранных банков

Доллар поднялся выше 68 руб., евро - выше 72 руб. впервые с 11 мая

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Аналитики не ждут скорого завершения медвежьего рынка на Уолл-стрит

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Пользователи Twitter проголосовали за уход Маска с поста главы компании

Доллар поднялся выше 67 рублей впервые с 30 мая

Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в РФ за 11 месяцев вырос в 1,5 раза

Импорт автомобилей и спецтехники из Китая в РФ за 11 месяцев вырос в 1,5 раза

Доллар поднялся выше 66 рублей впервые с 30 мая

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Путин подписал закон о повышении МРОТ до 16 242 рублей

Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,9%

Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,2-0,9%
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });