FESCO отметила снижение контейнерного рынка России в ноябре на 13,5%

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В ноябре 2022 года контейнерный рынок России уменьшился на 13,5% к ноябрю 2021 года, до 461 тысячи TEU, сообщили журналистам в транспортной группе FESCO.

"Импортные перевозки остались на уровне ноября 2021 года, однако в сравнении с октябрем 2022 года они выросли на 4%. Экспортные отправки снизились на 34% относительно аналогичного месяца прошлого года, при этом экспорт через порты Дальнего Востока вырос на 21%", - сообщили в FESCO.

"Транзитные отправки сократились на 22% по сравнению с ноябрем прошлого года, при этом по сравнению с октябрем 2022 года рост составил 2%. Внутренние перевозки в ноябре сократились на 1%", - добавили в FESCO.

По данным FESCO, по итогам января-ноября 2022 года контейнерный рынок России сократился на 15,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, до 5,006 млн TEU. Импорт снизился на 13%, до 1,891 млн TEU, транзит - на 23%, до 687 тыс. TEU, экспорт - на 24%, до 1,416 млн TEU. Внутренние перевозки выросли на 1%, до 1,012 млн TEU.

Контейнерный рынок России включает в себя внешнеторговый и транзитный контейнерооборот российских портов, внешнеторговый и транзитный контейнерооборот сухопутных переходов на сети РЖД, внутрироссийские перевозки контейнеров по сети РЖД и каботажные перевозки.

Транспортная группа FESCO - крупный российский портовый оператор с железнодорожным и логистическим бизнесом в составе. В управлении - парк контейнеров более 100 тысяч TEU, парк фитинговых платформ превышает 10 тыс. единиц. Флот состоит из 22 судов, преимущественно эксплуатируемых на собственных морских линиях.