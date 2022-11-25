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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Прибыль владельца магазинов IKEA по всему миру рухнула в 5,6 раза

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ingka Group, владелец и оператор большинства магазинов IKEA по всему миру, увеличила выручку по итогам минувшего фингода на 5,7%, однако чистая прибыль сократилась в 5,6 раза на фоне негативного влияния роста процентных ставок на некоторые инвестиции компании.

Как говорится в сообщении Ingka, ее чистая прибыль по итогам фингода, завершившегося 31 августа, сократилась до 287 млн евро по сравнению с 1,579 млрд евро по итогам предыдущего финансового года.

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Давление на показатель в том числе оказало сворачивание операций в России. Ранее компания сообщила, что закрытие магазинов в РФ лишит IKEA около 2% выручки.

Тем временем выручка подскочила до 42,04 млрд евро с 39,784 млрд в предыдущем фингоду, несмотря на сдерживающие факторы, в числе которых компания назвала конфликт России и Украины, перебои в цепях поставок, рост потребительских цен и сохраняющееся негативное влияние пандемии коронавируса.

Ingka сообщила, что открыла 52 новых магазина IKEA в течение минувшего фингода.

IKEA Ingka Group
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