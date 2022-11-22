Евтушенков заявил, что переговоры АФК о покупке заводов IKEA продолжаются

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - АФК "Система" вела переговоры о покупке заводов IKEA, процесс пока не закончен, однако даже в случае достижения договоренностей с IKEA потребуется еще получение согласия правкомиссии по иностранным инвестициям, заявил основатель российской корпорации Владимир Евтушенков.

"Велись переговоры, я не знаю деталей. Это же двухступенчатая система, сначала с владельцами надо договориться потом с комиссией. Процесс не закончен", - сказал он журналистам в кулуарах форума Финансового университета в Москве.

С марта этого года IKEA постепенно сворачивает деятельность в России. Сейчас шведская компания ликвидирует российские закупочные и логистические структуры, товарные остатки будут проданы "Яндекс Маркету", а производственные активы с июня выставлены на продажу. Речь идет о фабриках, расположенных в Тихвине (Ленинградская область), Великом Новгороде (два завода) и в поселке городского Красная Поляна (Кировская область).

В ноябре завершился due diligence этих активов. На странице профсоюза "ИКЕА Тихвин" в VK со ссылкой на заявление IKEA говорилось о четырех претендентах на покупку. Один из них АФК "Система" - представитель корпорации ранее подтверждал "Интерфаксу" интерес к этим активам. В числе других интересантов ранее в СМИ назывались "Твой дом", Hoff и Kronospan, а также девелоперская группа "ПИК", которая тем не менее официально опровергла планы приобретения активов шведской компании).

В отчете за 2022 финансовый год IKEA сообщала, что рассчитывает завершить продажу четырех российских заводов в начале 2023 года.