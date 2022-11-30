Минсельхоз считает нужным обсудить с профсообществом вопрос о минимальной цене на вино

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Вопрос о введении в РФ минимальной цены на вино нуждается в проработке с профессиональным сообществом, считают в Минсельхозе.

О планах по введению таких цен газете "Известия" сообщил замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Введение минимальной цены на тихое вино, действительно, ранее неоднократно обсуждалось, однако данный вопрос так и не был решен. Сегодня он может быть рассмотрен повторно, но необходима тщательная проработка в рамках профессионального сообщества виноделов - Федеральной саморегулируемой организации виноградарей и виноделов России", - отмечает пресс-служба Минсельхоза.

В случае поддержки отраслевыми экспертами будут подготовлены соответствующие нормативные акты.

В пресс-службе напомнили, что Минфин устанавливает минимальные цены на алкогольную продукцию, в том числе для розничной продажи. В частности, установлена минимальная цена на игристое вино - 169 рублей за 0,75 литра. В ближайшее время эта цена по согласованию с виноделами будет повышена до 239 рублей.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина также считает, что это предложение требует тщательной проработки.

"Все решения в области регулирования отечественного виноделия необходимо тщательно обсудить с профессиональным сообществом, соотнести с рисками для здоровья и уже затем принимать решения", - заявила Школкина журналистам.

При этом она отметила, что "индустрия отечественного вина сегодня получила стремительное развитие, чего, собственно, государство и добивалось". "Сегодня главное - не перегнуть палку и не загнать ее снова в угол", - подчеркнула депутат.

Как говорила ранее журналистам вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, введение минимальных цен на вино профессиональное сообщество считает одним из способов защиты рынка, борьбы с фактически поддельной продукцией, произведённой в основном на импортном виноматериале. "Но пока нет согласия среди федеральных органов исполнительной власти и самого профессионального сообщества, поэтому эта дискуссия живая, она пока ничем не завершилась", - сказала она.