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Минпромторг ждет, что продажи российского вина в 2022 году превысят продажи импортного

Импорт виноматериалов для производства вина по сути прекратился, отметили в ведомстве

Минпромторг ждет, что продажи российского вина в 2022 году превысят продажи импортного
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В 2022 году соотношение российского и импортного вина в ритейле в 2022 году изменилось в пользу отечественных производителей, но близко к 50/50, заявил статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на Российском винодельческом форуме.

"Нужно еще больше российского вина, чтобы качественно наполнить полки магазинов, продолжить увеличение доли отечественных вин в рознице и в ресторанах. Эксперты утверждают, что в 2022 году на 40-45 млн литров тихого и игристого вина больше, чем в прошлом году. Это уже позволит изменить баланс импорта и внутреннего производства в пользу российских виноделов", - сказал он "Интерфаксу".

"Но нам нужно, как минимум, 150 млн литров качественного вина, чтобы довести долю импорта в торговле до 20-25% с нынешних 50%, заместив в первую очередь продукцию недружественных стран", - добавил замминистра.

Евтухов уверен, что эта задача достижима по мере развития сырьевой базы российских виноградников: "Коллеги в ритейле готовы наращивать объемы продаж отечественного вина".

По его словам, в стране уже произошла переориентация с производства вина из импортного виноматериала на производство вина из российского винограда. "Импорт виноматериалов для производства вина по сути прекратился", - отметил Евтухов.

Как сообщила в ходе форума глава Российского экспортного центра Вероника Никишина, Россия сейчас занимает 12-е место в мире по производству вина (по объему экспорта страна занимает 48-е место).

Минпромторг Виктор Евтухов Вероника Никишина Российсий импортный центр
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